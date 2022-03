Telegram torna a funzionare in Brasile: il ban colpa di un indirizzo email sbagliato

E’ durato poco il ban di Telegram in Brasile. Nella giornata di ieri, infatti, la Corte Suprema della nazione ha ritirato il provvedimento dopo che l’applicazione di Pavel Durov ha apportato alcune modifiche per tenere sotto controllo la disinformazione nel paese.

Tra le modifiche che ha introdotto l’app di messaggistica figura la rimozione di informazioni riservate condivise dal presidente brasiliano Jair Bolsonaro e l’eliminazione degli account appartenenti ad Allan dos Santos, un attivista sostenitore di Bolsonaro che è stato accusato di diffondere fake news.

Telegram, secondo il New York Times, si sarebbe anche impegnata ad etichettare i post che contengono fake news e promuovere il fact checking, ed avrebbe garantito che i suoi dipendenti terranno d’occhio i 100 canali più popolari del brasili.

Con un post pubblico condiviso da Durov sul suo canale ufficiale Telegram, il fondatore aveva affermato che alla rimozione dei post richiesta dalla Corte non era seguita una risposta da parte della piattaforma per un motivo molto semplice: il tribunale aveva mandato la domanda all’indirizzo sbagliato. La Corte infatti aveva scritto ad un indirizzo email generico che nessun dipendente aveva aperto prima di venerdì, il giorno in cui appunto è arrivato il blog. Nel momento in cui il messaggio è stato chiuso, Telegram ha avviato la revisione dei contenuti ed oggi è tornato a funzionare.