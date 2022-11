Telegram, ufficiale anche in Italia compravendita di nickname: i prezzi sono stellari!

A fine ottobre 2022 Pavel Durov annunciò l’imminente arrivo di una piattaforma d’aste per gli username Telegram, acquistabili tramite la blockchain TON. Ebbene, anche in Italia da oggi il servizio è ufficialmente accessibile: certi nickname hanno già raggiunto cifre stellari!

Telegram ha infatti comunicato oggi, 11 novembre 2022, l’introduzione della possibilità di acquistare e vendere brevi username riconoscibili per account personali, gruppi e canali pubblici. L’asta è già in corso su Fragment anche per username come @Luca, @Gaia, @Club, ma anche di brand come @Nike, @Ford e @Meta. Osservando la classifica delle aste più importanti, anzi, al momento della scrittura della notizia Nike è la più costosa con una offerta da quasi 500.000 dollari, oppure 311,850 Toncoin. Tra quelli già venduti, @auto è il più costoso, venduto a 900.000 TON o circa 1.4 milioni di dollari al cambio attuale.

Al riguardo, Telegram ha dichiarato: “Ogni nome collezionabile è accessibile con il suo @username su Telegram, o al di fuori di Telegram usando link come username.t.me e t.me/username. Per la prima volta nella storia dei social media, le persone hanno la piena proprietà dei loro username. Gli utenti Telegram di lunga data, che utilizzano username registrati in precedenza, ora possono beneficiare della crescita della piattaforma vendendo i loro username in aste eque, trasparenti e completamente decentralizzate”.

Se siete incuriositi da questa mossa da parte di Pavel Durov, o se volete provare a comprare (o magari vendere) un nickname breve, basta visitare il sito di Fragment e scoprire tutti i dettagli.

