Telegram, l'ultima beta aggiunge le videochiamate di gruppo con condivisione schermo

A quasi due mesi dal lancio dei pagamenti 2.0 su Telegram, gli sviluppatori del servizio di messaggistica di Pavel Durov hanno reso disponibile nell’ultima versione beta 7.8 dell’app per Android le tanto attese videochiamate di gruppo assieme alla condivisione dello schermo e a varie novità lato personalizzazione.

Come da segnalazioni ricevute dai colleghi di Android Police, di cui potete vedere uno screenshot in allegato all’articolo, il team dietro Telegram è ormai in una fase avanzata dell’implementazione delle videochiamate, tanto che nella beta risultano funzionare piuttosto bene. Se volete provarle con mano dovrete avviare una chat vocale di gruppo con scritto “#vid” nel nome e poi basterà premere il menu a cascata (quello con i tre puntini verticali) per accedere all’opzione che permette di avviare la trasmissione video o di condividere lo schermo dello smartphone.

Queste funzionalità saranno utilizzabili, a quanto pare, in qualsiasi gruppo a prescindere dalla versione dell’app: nel momento in cui uno o più utenti avranno scaricato l’ultimissima beta della versione 7.8 di Telegram sarà possibile attivare la condivisione video o schermo, soltanto che gli utenti non-beta riceveranno solamente il feed audio. Per quanto riguarda l’approdo nella versione stabile sarà necessario attendere ancora qualche settimana.

Lato personalizzazione, invece, a quanto pare è stato scelto di effettuare un lieve restyling degli sfondi sfumati facendo sì che essi cambino colore mentre si inviano messaggi. Per usarli, sempre e soltanto nella beta della versione 7.8, sarà necessario recarsi nelle impostazioni dell’aspetto e selezionare uno tra gli sfondi colorati aggiungendo sfumature extra sul momento, selezionando però almeno tre colori per far sì che il cambio colore funzioni.

Insomma, tante novità gradevoli stanno per arrivare nel servizio di messaggistica Telegram, che dunque lato feature continua ad essere più all'avanguardia rispetto alla diretta concorrente WhatsApp.