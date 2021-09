Telegram: il nuovo aggiornamento introduce temi, emoji interattive e dirette streaming!

Telegram ha appena rilasciato un nuovo update che introduce numerose feature nell'app di messaggistica: tra di esse troviamo le emoji interattive, le conferme di lettura per i messaggi inviati sui gruppi e la registrazione delle dirette streaming direttamente dall'app.

Con il nuovo aggiornamento, Telegram ha introdotto la possibilità di applicare dei temi alle singole chat senza che questi cambino l'interfaccia di tutta l'applicazione. I temi sono in totale otto, e passando da uno all'altro si modificano l'animazione e il disegno dello sfondo della chat e il colore delle bolle dei messaggi. Ovviamente i temi possono essere adottati anche su tutte le chat insieme, e presentano due varianti a seconda dell'utilizzo della visualizzazione chiara o scura dell'applicazione.

L'aggiornamento di Telegram introduce anche le emoji interattive, attualmente sei in totale: si tratta di emoji più grandi del normale che, una volta toccate da chi le riceve, avviano un'animazione a tutto schermo e una vibrazione nel telefono. Inoltre, se entrambi gli interlocutori sono online al momento del tocco dell'emoji animata, la relativa animazione con vibrazione sarà riprodotta su entrambi gli smartphone in contemporanea.

Tra le altre feature della nuova versione di Telegram segnaliamo poi la possibilità di visualizzare chi ha letto un messaggio inviato in un gruppo di piccole dimensioni, sulla falsariga di quanto permette di fare Whatsapp, e la possibilità di registrare dirette streaming sui gruppi Telegram, rendendole disponibili a tutti gli utenti anche per la visione in differita e creando una chat video separata per i commenti alla diretta. Le dirette possono essere registrate come solo audio o come audio e video, e vengono caricate istantaneamente su Telegram e salvate al contempo tra i media del dispositivo dell'utente.



L'update di Telegram arriva in un momento difficile per l'applicazione, poiché Telegram è stato accusato di aiutare le attività criminali e di essere quasi un nuovo "dark web", mentre anche gli antivaccinisti italiani usano Telegram per scambiarsi Green Pass falsi.