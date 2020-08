Telegram, le videochiamate su iOS e Android sono disponibili per tutti

Dopo 7 anni dalla nascita di Telegram, finalmente nell’app di messaggistica di Pavel Durov arriva ufficialmente questa funzione ormai fondamentale: le videochiamate. Arrivate pochi giorni fa nella build 20549 per Android, ora sono già disponibili su Telegram per tutti gli utenti, che però potrebbero ancora riscontrare qualche piccolo problema.

Il lancio della feature, accompagnato da un post ufficiale nel blog di Telegram, arriva in un momento cruciale poiché la quarantena sta tenendo ancora distanti amici e parenti in molte parti del mondo. Per questo l’azienda avrebbe deciso di renderla disponibile a tutti anche se è ancora considerata una versione alpha.

Come affermato dalla compagnia stessa, “il 2020 ha mostrato l’importanza della comunicazione faccia a faccia, per questo la versione alpha delle videochiamate è ora disponibile ufficialmente su Android e iOS. Potrete avviare una videochiamata con i vostri contatti tramite la loro pagina del profilo; inoltre, la feature supporterà la modalità picture-in-picture per permettervi di leggere altre chat o fare altro mantenendo comunque il contatto visivo”.

Come le chat, anche le videochiamate saranno protette dalla crittografia standard end-to-end: per confermare la connessione basterà confrontare le quattro emoji mostrate sul tuo schermo e su quello del partner di chat. Se corrispondono, allora la chiamata è protetta al 100%. Infine, Telegram ha annunciato che sta già lavorando per lanciare le videochiamate di gruppo nei prossimi mesi.