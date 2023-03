Telemarketing aggressivo e chiamate pubblicitarie: arrivano le nuove regole

Il Garante della Privacy ha annunciato di aver approvato il Codice di Condotta che disciplina il telemarketing e le chiamate pubblicitarie, ed ha l'obiettivo di stringere le maglie nei confronti dei call center abusivi.

Il regolamento, che entrerà in vigore non appena sarà costituito l’Organismo di Monitoraggio, prevede che le società che vi aderiranno si impegnino ad adottare specifiche misure per garantire correttezza e legittima con il trattamento dei dati. Queste saranno obbligate a raccogliere “consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati)”.

L’aspetto più interessante però è senza dubbio quello che riguarda i call center abusivi, un tema finito al centro del dibattito dopo il flop del registro delle opposizioni. Il nuovo codice di condotta stabilisce che i contratti stipulati dell’operatore con l’affidatario dei servizi debbano essere previsti di penale o mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi “realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso”.

“L’adozione del Codice di condotta da parte del Garante rappresenta un importante tassello nella lotta al telemarketing selvaggio considerata l’ampia adesione dimostrata dai principali operatori del settore che può facilitare la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori” commenta il Garante della Privacy.