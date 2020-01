Telemarketing aggressivo: via libera allo stop delle chiamate sui cellulari

Come ampiamente preventivato, il Consiglio dei Ministri tenuto nella serata di ieri ha dato il via libera alla stretta al telemarketing aggressivo sui cellulari. La palla ora passa al Ministero dello Sviluppo Economico, ma l'entrata in vigore della legge non sarà immediato.

La nuova normativa prevede che nel Registro delle Opposizioni, già attivo da anni, possano entrare anche i numeri mobili. Di fatto, obbliga gli operatori dei call center ad effettuare la verifica sullo stesso registro prima di procedere con le chiamate promozionali.

Il testo "estende la disciplina di questo registro a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili e comprende anche quelle non riportate negli elenchi telefonici, cartacei o elettronici, che finora erano escluse" ed adegua la normativa dell'uso dei datai personali contenuti negli elenchi telefonici. Sostanzialmente quindi il Registro sarà esteso anche alle comunicazioni via posta cartacea.

Per l'entrata in vigore però bisognerà aspettare almeno la fine del 2020. Il Regolamento infatti prevede che prima della firma da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Governo si consulti con operatori e consumatori, oltre che con il Garante della Privacy.

Restano anche da capire le modalità d'ingresso nel Registro delle Opposizioni e l'eventuale canone da pagare.

Si tratta senza dubbio di una novità che sarà accolta favorevolmente dagli utenti, soprattutto alla luce dell'aumento delle chiamate dai call center che spesso sono troppo invasive.