Telemarketing aggressivo, maxi multa ad Enel Energia da 26 milioni di Euro

Nei giorni in cui si parla dell'imminente entrata in vigore del nuovo Registro per le Opposizioni del Governo Italiano, il Garante per la Privacy annuncia una maxi multa da 26,5 milioni di Euro ai danni di Enel Energia per telemarketing aggressivo.

Nella fattispecie, come si legge nel comunicato stampa del Garante della Privacy, la sanzione inflitta alla compagnia riguarda il "trattamento illecito dei dati personali degli utenti ai fini di telemarketing". Per tale ragione, alla società è stato chiesto di adottare anche una serie di misure per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.

La multa arriva a seguito di un'istruttoria avviata dal Garante, sulla base di centinaia di segnalazioni e reclami ricevuti dagli utenti che hanno lamentato "ricezione, in nome e per conto di Enel Energia, di telefonate promozionali indesiderate, anche su disco pre-registrato, la difficoltà di esercitare i propri diritti in tema di protezioni dati personali e, più in generale, problemi derivanti dalla gestione dei dati nell’ambito dei servizi di fornitura energetica, ivi compresi i trattamenti svolti tramite l’area riservata del sito della società e la app di gestione dei consumi".

Durante l'attività d'indagine è emerso un "cronico, intenso e sempre più invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni".

Per tali ragioni, il Garante ha comminato una sanzione di 26.513.977,00 euro ed ha chiesto alla società di adeguare i propri sistemi di trattamento dei dati alla normativa vigente.

Ricordiamo che il nuovo Registro delle Opposizioni si estenderà anche agli smartphone, e dovrebbe diventare attivo da fine Gennaio 2022.