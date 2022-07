Telemarketing, il registro delle opposizioni per cellulari rischia il flop: il motivo

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, il 27 Luglio 2022 arriva il nuovo registro delle opposizioni per cellulari, che almeno teoricamente dovrebbe dare un freno alla pratica del telemarketing aggressivo. Tuttavia, come spiegato da ANSA, il rischio flop è dietro l’angolo.

Il motivo è presto che detto: come rilevato dall’agenzia di stampa italiana, infatti, la stretta non si applica ai call center ubicati all’estero, che non dovranno evidentemente attenersi alla nuova normativa vigente in Italia e quindi potranno continuare a “tartassare” gl iutenti con telefonate promozionali senza il rischio di incappare in sanzioni.

La riforma del Registro delle Pubbliche Opposizioni infatti prevede per le società che non rispettano la scelta degli utenti una sanzione fino a 20 milioni di Euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato annuo.

Gli utenti avranno la possibilità di iscriversi tramite vari sistemi. Sarà disponibile un apposito modulo elettronico sul sito web dedicato, ma anche tramite telefono chiamando un numero verde, via mail (PEC) o raccomandata.

Le compagnie che operano in questo settore avranno l’obbligo di utilizzare i dati negli elenchi telefonici pubblici e ad effettuare delle verifiche incrociate con il Registro delle Pubbliche Opposizioni tramite una serie di sevizi ad hoc a loro disposizione.