Telemarketing, il nuovo registro delle opposizioni per cellulari in vigore dal 27 Luglio

Il nuovo registro delle opposizioni per i cellulari ha finalmente una data d’entrata in vigore, dopo giorni e settimane in cui si erano praticamente perse le tracce.

Nella giornata di oggi, 29 Marzo 2022 sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo che disciplinerà l’entrata in vigore dell’atteso provvedimento che consentirà agli utenti di inserire il proprio numero di telefono mobile per opporsi alle chiamate pubblicitarie.

Come spiegato dai colleghi di Key4Biz, con la pubblicazione del regolamento scatterà il cronoprogramma che porterà all’apertura delle iscrizioni entro 120 giorni, quindi a partire dal 27 Luglio 2022.

Già qualche giorno sul web era emersa la notizia che il decreto riguardante il nuovo registro delle opposizioni sarebbe arrivato a stretto giro di orologio, soprattutto dopo il pressing esercitato da alcune forze politiche che avevano presentato anche interrogazioni parlamentari al Premier ed il Ministro dello Sviluppo Economico.

Da oggi quindi partiranno ufficialmente i lavori per adattare il Registro delle Opposizioni alla nuova norma, ma come osservato dallo stesso Key4Biz, dovranno essere avviate anche le consultazioni con gli operatori di telemarketing, che saranno toccati direttamente dalla novità e dalle associazioni dei consumatori. Entro 60 giorni il MISE emanerà il decreto con tanto di regolamento tecnico.

L’iter insomma è tutt’altro che immediato, ed ovviamente vi aggiorneremo man mano che emergeranno ulteriori novità.