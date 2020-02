Telemarketing selvaggio: 27,8 milioni di multa a TIM. Un utente chiamato 155 volte

Dopo la maxi multa dell'AGCM di ieri, il Garante per la Privacy ha comminato a TIM il pagamento di una sanzione da 27,8 milioni di Euro per telemarketing selvaggio, ed obbligato l'operatore telefonico ad adottare 20 misure correttive.

Nella delibera ufficiale il Garante si sofferma sui numerosi trattamenti trattamenti illeciti dei dati messi in campo da TIM per effettuare l'attività di marketing, i quali hanno avuto un impatto su milioni di persone. E' stato anche verificato ed accertato il caso di un utente che in un mese sarebbe stato chiamato ben 155 volte dai call center per scopi promozionali.

"Sono state rilevate poi altre condotte illecite come l’assenza di controllo da parte della società sull’operato di alcuni call center; l’errata gestione e il mancato aggiornamento delle black list dove vengono registrate le persone che non vogliono ricevere pubblicità; l’acquisizione obbligata del consenso a fini promozionali per poter aderire al programma “Tim Party” con i suoi sconti e premi" continua il Garante, il quale ha obbligato TIM ad adottare delle misure per evitare situazioni di questo tipo.

In particolare, è stato vietato a TIM l'uso di dati per scopi di marketing a coloro che hanno espresso ai call center la volontà di non ricevere più chiamate promozionali, ma anche dei soggetti presenti nella black list e dei "non clienti" che non hanno espresso il consenso.