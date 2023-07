Telemarketing selvaggio, dopo il flop del registro delle opposizioni arrivano nuove misure

La conferma del flop del registro delle opposizioni era arrivata anche dallo stesso Governo, che ora è pronto a mettere in campo delle nuove misure per frenare un fenomeno che attanaglia sempre più cittadini italiani. Il dibattito è aperto ed il Ministro Adolfo Urso ha incontrato il Garante della Privacy Giacomo Lasorella per fare il punto.

Urso dal suo canto ha ribadito come sia necessario intensificare gli interventi contro il fenomeno e per frenare gli abusi da parte degli operatori. “Con il presidente Lasorella abbiamo convenuto sulla necessità di intervenire rapidamente per mettere fine a comportamenti illeciti, esplorando insieme nuove soluzioni per eliminare questo tipo di violazioni, applicando le norme che gà esistono e le sanzioni previste per colpire chi viola le regole e mette in atto comportamenti inaccettabili a danno dei consumatori, ma anche delineando ulteriori e più efficaci interventi” ha affermato, senza però scendere nei dettagli su cosa si potrebbe fare.

In particolare, si dovrà riflettere sui motivi per cui nonostante l’introduzione del nuovo registro delle opposizioni, con la relativa estensione anche ai cellulari, gli utenti continuino a segnalare abusi e continue chiamate telefoniche pubblicitarie. A nulla sono servite anche le multe comminate ad alcuni operatori ed i relativi sequestri.