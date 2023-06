Telemarketing selvaggio, il Garante multa TIM per 7,6 milioni di Euro

A pochi giorni dai primi sequestri della GDF per telemarketing selvaggio, il Garante per la Privacy ha annunciato un nuovo pacchetto di provvedimenti, con sanzioni ad alcune società energetiche e telefoniche.

TIM, nella fattispecie, è stata sanzionata per 7.631.175 milioni di Euro. All’operatore è stata contestata una “non adeguata sorveglianza sui call center abusivi, estranei alla sua rete ufficiale, ma anche ulteriori aspetti, quali il riscontro talora inadeguato alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e l’erronea pubblicazione di dati personali nei pubblici elenchi telefonici senza il consenso degli interessati”. Nel provvedimento però si citano anche alcuni importanti miglioramenti compiuti nella gestione, ma al tempo stesso evidenzia l’esigenza di ulteriori e più incisivi passi verso l’eradicazione del telemarketing selvaggio che danneggia gli operatori corretti ed esaspera i cittadini.

Sanzionate anche due società del settore energetico: Green Network e Sorgenia rispettivamente per 237.800 Euro e 676.956 Euro. Le due compagnie sono state multate “per non aver approntato misure idonee a garantire la tracciabilità di tutte le operazioni svolte sulle piattaforme di caricamento delle proposte contrattuali e per non aver dimostrato la piena contezza di tutti i trattamenti svolti nell’ambito della filiera del telemarketing”.

Il provvedimento integrale è disponibile direttamente sul sito web del Garante per la Privacy.