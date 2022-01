Telemarketing selvaggio, via libera al nuovo Registro delle Opposizioni per cellulari

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo Registro delle Opposizioni che prevede l'estensione del blocco nei confronti delle chiamate pubblicitarie anche su smartphone e da parte dei sistemi automatici.

A darne l'annuncio è stato il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale in una nota ha spiegato che l'entrata in vigore del sistema avverrà entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale o comunque entro e non oltre il 31 Luglio 2022. In precedenza si era parlato anche della possibile attivazione già a fine gennaio 2022, ma evidentemente bisognerà attendere un pò.

“E’ stata approvata dal Consiglio dei ministri la riforma del registro pubblico delle opposizioni al telemarketing selvaggio proposta dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che semplifica le procedure che permettono ai cittadini di revocare i consensi alle chiamate promozionali o all’invio di materiale pubblicitario indesiderato, estendendone l’applicazione anche ai cellulari oltre che ai numeri telefonici fissi e alla posta cartacea” si legge nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico. Soddisfatto anche Giancarlo Giorgetti, il quale ha osservato che si tratta di una riforma importante e molto attesa dai cittadini, i quali "hanno il diritto veder tutelata la loro privacy da attività promozionali invasive. Con questo strumento si punta finalmente a regolamentare un fenomeno che è diventato inaccettabile".

Non è chiaro se sarà modificata anche la procedura per effettuare l'iscrizione del proprio numero al nuovo registro, e come sempre vi terremo informati.