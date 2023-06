Telemarketing selvaggio: primi sequestri e multe dal Garante per la Privacy e GDF

Nuova controffensiva del Garante per la Privacy contro il telemarketing selvaggio. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, sarebbero andati a segno i primi sequestri di banche date ai danni di call center, e le società ad essi collegati sarebbero state multate.

L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha provveduto al blocco degli archivi digitali in uso da parte di alcune società che effettuavano attività illecite contattando decine di migliaia di soggetti senza che questi avessero rilasciato il consenso. A quanto pare i call center in questione proponevano contratti per varie compagne energetiche salvo poi girarli ad altre aziende che li finalizzavano incassando le provvigioni. Il sistema consisteva anche in vari passaggi inversi dopo poco tempo per aumentare i guadagni.

“L’utilizzo dello strumento della confisca è il segno di un ulteriore innalzamento della strategia di contrasto da parte dell’Autorità, che, da un lato, sta collaborando attivamente con gli operatori virtuosi del settore per la definitiva approvazione di un codice di condotta, ma, dall’altro, non riduce la propria attività di controllo e repressione del telemarketing illegale” sottolinea il Garante della Privacy nel comunicato.

Qualche mese fa, intanto, sono arrivate le nuove regole contro il telemarketing aggressivo per frenare il fenomeno che interessa sempre più cittadini.