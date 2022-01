Telemarketing selvaggio: col nuovo Registro delle Opposizioni stop ai sistemi automatici

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo parlato del nuovo registro delle opposizioni che dovrebbe entrare in vigore a fine gennaio 2022 per abbracciare anche gli smartphone. Oggi, la proposta ha ricevuto il via libera dal Garante della Privacy.

Come spiegato sul sito ufficiale del Garante della Privacy, gli utenti che si iscriveranno al RPO potranno opporsi alla ricezione non solo di chiamate indesiderate tramite operatore, ma anche a quelle che utilizzano i sistemi automatizzati, che in precedenza era sfuggita alle limitazioni previste dalla disciplina previgente. In questo modo gli utenti potranno scegliere di bloccare anche tutte quelle pubblicità che avvengono tramite le voci registrate, che sono diventate sempre più popolari negli ultimi tempi.

“Apprezziamo il fatto che siano state accolte le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali al fine di offrire maggiori tutele ai consumatori contro le chiamate indesiderate, in particolare quelle automatizzate" ha affermato il Presidente del Garante Pasquale Stanzione secondo cui "la modifica normativa apportata con il “decreto capienze” e questo nuovo regolamento attuativo, pur assicurando ampio spazio alla concorrenza e all’iniziativa commerciale, offrono tutela ai cittadini rispetto a un fenomeno, quale quello del telemarketing selvaggio, particolarmente invasivo e intollerabile, soprattutto per i più vulnerabili".