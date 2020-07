Niente teleobiettivo periscopico per iPhone 12: gli utenti dovranno aspettare ancora

Una nuova nota di ricerca del popolare analista di TF Securities Ming-Chi Kuo, riferisce che Apple avrebbe in programma di introdurre i teleobiettivi periscopici su iPhone solo nel 2022. Il colosso di Cupertino, intanto, ha anche scelto la società sudcoreana Semco come fornitore per i motori dell'autofocus per iPhone 12.

La stessa Semco, però, dovrebbe anche fornire i teleobiettivi periscopici per gli iPhone 14, che presumibilmente vedranno la luce tra due anni.

Le fotocamere periscopiche sono diventate particolarmente popolari nel campo degli smartphone in quanto sono in grado di fornire lunghezze focali più elevate utilizzando prismi e specchi per riflettere e focalizzare la luce su un sensore. Tra i primi utilizzatori di questa tecnica ci sono gli smartphone di società cinesi come Oppo ed Huawei, a cui si è aggiunta Samsung con il nuovo Galaxy S20 Ultra.



Gli ultimi rumor riferiscono che la presentazione di iPhone 11 dovrebbe regolarmente avvenire a Settembre, ma l'arrivo sul mercato è previsto solo per il mese successivo a causa dei ritardi accumulati dalla catena di produzione e fornitura per colpa del Coronavirus. Nella confezione di iPhone 12 non dovrebbe trovare spazio il caricatore, tanto meno le cuffie EarPods, ma al loro posto potrebbe essere presente un cavo rinforzato Lightning.