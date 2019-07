Hubble e Spitzer hanno analizzato un pianeta lontano 100 anni luce in un'impresa unica

Hubble e Spitzer hanno deciso di collaborare per identificare, per la prima volta, la dettagliata impronta chimica di un pianeta con le dimensioni della Terra e Nettuno. Non è un pianeta che può essere trovato nel nostro sistema solare, ma è molto comune intorno alle altre stelle.

Il pianeta, Gliese 3470 b, sembra avere un grande nucleo roccioso sepolto sotto una profonda atmosfera formata da idrogeno ed elio. Con un peso di 12.6 masse terrestri, il pianeta è più massiccio della Terra ma meno di Nettuno.

Nonostante la scoperta di questi mondi non sia rara, visto che grazie a Kepler sappiamo che circa l'80% di questi pianeti, almeno nella nostra galassia, potrebbero avere questa grandezza, gli astronomi non sono mai stati in grado di comprendere la natura chimica di un tale pianeta, almeno fino ad oggi.

"Questa è una grande scoperta dalla prospettiva di formazione del pianeta. Quest'ultimo orbita molto vicino alla stella ed è molto meno massiccio di Giove ma è riuscito ad accrescere l'atmosfera primordiale di idrogeno/elio che è in gran parte 'non inquinata' da elementi più pesanti" afferma Björn Benneke dell'Università di Montreal, in Canada. "Non abbiamo nulla di simile nel sistema solare, e questo è ciò che lo rende sorprendente."

Hubble e Spitzer hanno misurato l'assorbimento della luce stellare mentre il pianeta passava davanti alla sua stella (transito) e la perdita di luce mentre passava dietro (eclissi), per un totale 12 transiti e 20 eclissi.

"Per la prima volta abbiamo una firma spettroscopica di un mondo del genere", ha detto Benneke. I ricercatori si aspettavano un atmosfera inquinata da elementi pesanti (come un gioviano caldo), ma hanno trovato il contrario di quello che credevano.

La spiegazione più plausibile, secondo Benneke, è che GJ 3470 b abbia assorbito l'idrogeno da un disco protoplanetario quando la sua stella nana rossa (di circa la metà del nostro Sole) era ancora molto giovane. Il disco si è poi "esaurito" prima che il pianeta potesse ingrandirsi ulteriormente, bloccando così la sua crescita.



L'impresa attuata dai due telescopi della NASA verrà effettuata, in modo più approfondito, dal James Webb Space Telescope, il più potente telescopio di sempre (e considerato perfino il successore di Hubble).