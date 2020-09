I telescopi sulla Terra e nello spazio potrebbero unire le loro forze?

Circa un anno fa abbiamo ottenuto la prima foto al mondo di un buco nero grazie alla cooperazione di otto radiotelescopi: l'Event Horizon Telescope (EHT). Un team di scienziati ha recentemente parlato della possibilità di "unire le forze" utilizzando diversi telescopi per effettuare osservazioni da diversi punti di vista.

Il motivo principale per cui tale coordinamento è importante dipende dal modo in cui i sistemi di imaging interagiscono con le diverse lunghezze d'onda della luce. Lo spettro elettromagnetico è estremamente ampio e include tutti i tipi di luce: radio, infrarossi, raggi X, ultravioletti e infine luce visibile.

Non esiste una singola sonda in grado di raccogliere i dati in tutte quelle diverse lunghezze d'onda contemporaneamente. Per questo motivo gli scienziati hanno sviluppato differenti strumenti capaci di raccogliere dei dati in uno spettro specifico. C'è però un grande contro: possono osservare un solo tipo di spettro elettromagnetico, ovviamente. Potrebbero quindi pendersi dei rari fenomeni che si verificano in uno spettro specifico.

Ed è qui che entra in gioco il coordinamento con i telescopi terrestri e in orbita. Se i più grandi telescopi della Terra e nello spazio (capaci di fornire immagini ad altissima risoluzione in specifiche spettrali bande, come radio, microonde o infrarossi) si coordinassero con i veicoli spaziali, potrebbero essere fatte grandi scoperte.

Un altro vantaggio che gli osservatori terrestri hanno rispetto ai loro omologhi spaziali è ​​la loro capacità di visualizzare un intero pianeta contemporaneamente. Molti orbiter sono in grado di misurare solo una parte del loro soggetto in un singolo punto nel tempo. Il supporto dei telescopi terrestri, sia a terra che nello spazio, potrebbe offrire un grande aiuto in termini di comprensione.

Questo tipo di coordinamento è stato realizzato con una missione planetaria: la sonda Juno attualmente in orbita attorno a Giove, che ha prodotto oltre 40 documenti. I prossimi obiettivi potrebbero essere Marte e Titano, due dei luoghi di maggior interesse per gli esperti di tutto il mondo all'interno del nostro Sistema Solare.