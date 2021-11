Questo nuovo telescopio cercherà la vita nel sistema stellare più vicino a noi

Una nuova missione svelata recentemente - esattamente il 16 novembre - cercherà pianeti abitabili nel sistema Alpha Centauri, il più vicino a noi. La missione si chiama TOLIMAN (un nome antico derivato dall'arabo per Alpha Centauri) ed è supportata da Breakthrough Initiatives.

La lente del telescopio è progettata per rilevare minuscole irregolarità nei movimenti di una stella, che di solito sono causate dall'influenza gravitazionale dei pianeti orbitanti. Alpha Centauri è il sistema solare più vicino alla Terra e ha tre stelle. La terza, nonché quella più interessante, è una nana rossa chiamata Proxima Centauri (molti di voi si ricorderanno del messaggio misterioso arrivato da Proxima Centauri).

Quest'ultima è nota per avere almeno due esopianeti orbitanti, uno dei quali sembra essere abbastanza simile alla Terra. Gli scienziati sperano che questo strumento possa aiutare a fargli capire se nel pianeta possa esistere la vita o - almeno - fornire le giuste condizioni per la sua sopravvivenza. A proposito, proprio recentemente una missione per Alpha Centauri nell'arco della vita umana è diventata fattibile.

"I nostri vicini stellari più prossimi - i sistemi Alpha Centauri e Proxima Centauri - si stanno rivelando straordinariamente interessanti", ha affermato Pete Worden, direttore esecutivo di Breakthrough Initiatives. "Conoscere i nostri vicini planetari è estremamente importante", ha dichiarato infine il professor Peter Tuthill del Sydney Institute for Astronomy, che guida la missione. "Questi pianeti vicino a noi sono quelli in cui abbiamo le migliori prospettive per trovare e analizzare le atmosfere, la chimica e forse anche le impronte digitali di una biosfera, i segnali provvisori della vita".