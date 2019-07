Un telescopio gigante costruito alle Hawai mira a risolvere i misteri dell'Universo

C'è vita sui pianeti al di fuori del nostro sistema solare? Come si sono formate le stelle e le galassie nei primissimi anni dell'Universo? In che modo i buchi neri modellano le galassie? Gli scienziati si aspettano di trovare una risposta a queste domande, usando un nuovo telescopio progettato per la vetta della montagna più alta delle Hawaii.

Il Thirty Meter Telescope è ancora un decennio lontano dalla costruzione. I nativi della zona hanno infatti manifestato contro la costruzione dell'osservatore sul vulcano Mauna Kea, considerato da loro un luogo sacro.

Lo strumento, proprio come dice il nome, sarà di 30 metri di diametro, tre volte più largo del più grande telescopio esistente a luce visibile del mondo. La grande dimensione dello specchio gli permetterà infatti di vedere anche la luce più debole: quella di 13 miliardi di anni fa, l'inizio dell'Universo.

Sarà 200 volte più sensibile dei telescopi attuali, con una risoluzione 13 volte più potente di quella di Hubble, ha affermato Christophe Dumas, capo delle operazioni. Grazie a questo strumento, sarà possibile osservare al meglio anche gli esopianeti e analizzare le loro atmosfere. "Per la prima volta nella storia saremo in grado di rilevare la vita extraterrestre", ha detto Dumas.

Il Thirty Meter Telescope consentirà agli scienziati di studiare galassie, buchi neri e anche la misteriosa materia oscura. "Non abbiamo idea di cosa sia la materia oscura e non abbiamo idea di cosa sia l'energia oscura. Questo è un grande dilemma nel mondo di oggi", ha detto Dumas.

Poiché la massa di questa materia deforma lo spazio e la luce, Dumas afferma che il nuovo telescopio renderebbe possibile misurare come la materia oscura influenzi la luce. Tutto ciò è possibile anche grazie all'altezza in cui sarà posto l'osservatorio, a 4.300 metri sopra il vulcano dormiente Mauna Kea.