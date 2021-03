Il telescopio Hubble ha fotografato un'altra stella che sta scomparendo

Tra il 2019 e il 2020 gli astronomi hanno osservato uno strano evento: la luminosità della stella Betelgeuse, nella costellazione di Orione, è calata drasticamente per alcune settimane. Adesso sembra che un'altra stella sembra essere soggetta ad un fenomeno simile.

Parliamo di una stella davvero enorme, la supergigante rossa VY Canis Majoris, che si trova all'interno della costellazione del Grande Cane. Si tratta di una stella decisamente più grande e luminosa di Betelgeuse che nel corso degli ultimi anni è sempre meno luminosa. Per avere un'idea delle sue dimensioni, basti pensare che la stella è trecentomila volte più luminosa del Sole e che, se venisse posta al centro del Sistema Solare, il suo raggio arriverebbe a metà strada tra le orbite di Giove e Saturno.

Le immagini del telescopio Hubble, pubblicate su The Astronomical Journal il 4 febbraio 2021, hanno suggerito agli astronomi il motivo per cui entrambe le stelle abbiano perso luminosità: l'oscuramento delle stelle è dovuto alla presenza di gas espulso dalla stella, che si frappone tra noi ed essa. La supergigante rossa è molto poco compatta, con anelli di plasma che si allontanano da essa. Le eruzioni di questo plasma, che sappiamo essere anche la fonte delle particelle più energetiche prodotte da una stella, avvengono senza soluzione di continuità da circa duecento anni.



Apparentemente, l'oscuramento di Betelgeuse non è, come si pensava, un evento speciale, ma una specifica fase dell'evoluzione delle supergiganti rosse. Semplicemente, è molto difficile vedere stelle che diventano così poco luminose da arrivare persino a scomparire all'occhio umano. La stella VY Canis Majoris sempra essere un caso estremo di supergigante rossa; studiandola gli astronomi riusciranno forse a comprendere i processi stellari sempre di più.