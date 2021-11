Il telescopio Hubble si è guastato un'altra volta: è entrato in modalità provvisoria

Le cose non stanno sicuramente andando bene per il telescopio spaziale Hubble. Dopo essere stato stroncato da un glitch che lo ha fatto "spegnere" un paio di mesi fa, l'osservatorio orbitale è stato nuovamente messo in modalità provvisoria e sono state interrotte tutte le operazioni scientifiche, secondo quanto ha riportato la NASA.

La strumentazione del telescopio Hubble ha riscontrato un problema, relativo alla sincronizzazione degli strumenti, dei comandi e delle richieste di dati inviate dalla Terra, giorno 23 ottobre. Gli operatori sulla Terra - grazie a un ripristino rapido - sono riusciti a far funzionare lo strumento... soltanto per due giorni; dopo questo periodo, infatti, l'osservatorio ha dato lo stesso problema, più volte.

Così, in modo precauzionale, gli addetti ai lavori dietro Hubble hanno inserito il telescopio in modalità provvisoria. Attualmente la NASA sta cercando di trovare la causa di questo problema. "Queste attività dovrebbero richiedere almeno una settimana", secondo quanto affermato da un comunicato dell'agenzia spaziale. Fortunatamente "il resto del veicolo spaziale funziona come previsto".

Non possiamo sicuramente biasimare Hubble, che continua ad osservare l'Universo da 31 anni e che sembra avere le "ore contate". La sua missione è destinata a finire entro la metà del 2030 indipendentemente dalle condizioni del telescopio. In futuro, però, nuovi strumenti sostituiranno l'osservatorio, come il prossimo telescopio spaziale James Webb.