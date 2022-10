Il telescopio Hubble e James Webb collaborano per osservare DART insieme

Recentemente vi abbiamo ampiamente parlato della missione DART della NASA, e di come un veicolo spaziale si sia scontrato contro un asteroide. Questo punto di vista cosmico è stato osservato dal telescopio spaziale Hubble e dal James Webb.

Le immagini degli osservatori terrestri hanno mostrato una vasta nuvola di polvere esplosa fuori da Dimorphos dopo che l'astronave ha colpito la roccia cosmica. Nel frattempo le immagini di James Webb e Hubble "ingrandiscono molto più da vicino l'evento", secondo Alan Fitzsimmons, un astronomo della Queen's University di Belfast coinvolto nelle osservazioni con il progetto ATLAS.

La Near-Infrared Camera (NIRCam) di James Webb quattro ore dopo l'impatto ci ha mostrato degli incredibili "pennacchi di materiale che appaiono come fili che si allontanano dal centro del luogo in cui è avvenuto l'impatto", secondo una dichiarazione congiunta dell'Agenzia spaziale europea. Le immagini di Hubble mostrano lo spruzzo di materia in espansione dal punto in cui DART ha colpito.

Nonostante tutte le prove fotografiche in nostro possesso, scopriremo la vera misura del successo di DART quando capiremo se la traiettoria dell'asteroide sia stata effettivamente spostata. Probabilmente ci vorrà almeno una settimana per una prima stima dell'orbita dell'asteroide e tre o quattro settimane prima che ci sia una misurazione precisa.

Nel frattempo le osservazioni dei due strumenti ci aiutano a rivelare la materia espulsa dalla roccia cosmica, così come la natura della sua superficie.