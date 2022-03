Il telescopio Hubble ci mostra una delle sue foto più spettacolari: uno 'sbuffo' stellare

Il telescopio spaziale Hubble è uno degli strumenti più incredibili e duraturi mai creati a memoria d'uomo: dopo oltre 32 anni di attività è tutt'oggi vivo e vegeto (nonostante alcuni acciacchi) e di recente ci ha mostrato quanto ancora di affascinante c'è da scoprire nel nostro Universo.

Lo scatto di oggi (lo trovate in calce alla news) è stato pubblicato di recente sul sito della NASA e dell'ESA e raffigura quello che possiamo definire come un vero e proprio sbuffo capriccioso di una stella neonata.

Come si può notare, nell'immagine si palesa un enorme getto rossastro violaceo. Questa emissione altro non è che una quantità considerevole di gas incandescente che sta viaggiando attualmente a velocità più che supersoniche. Questo gas, inoltre, quando entra a contatto con la materia e la polvere cosmica circostante, tutto inizia a riscaldarsi ulteriormente, apparendo ancora più brillante ai "nostri" occhi e a quelli di Hubble.

Le formazioni che possiamo apprezzare in questa foto hanno un nome ben specifico e vengono classificate dagli astronomi come oggetti "Herbig-Haro". Possono essere considerate debole nebulose ad emissione e in genere la loro durata è piuttosto limitata (si pensa non più di 100 mila anni nei casi più estremi).

Il protagonista di oggi è HH34, più volte studiato nel corso degli anni da Hubble. Grazie ai calcoli astronomici, sappiamo che HH34 (al cui interno si nasconde una stella giovanissima molto capricciosa) è distante da noi circa 1250 anni luce, nella regione della Nebulosa di Orione, una delle zone più rinomate per la neogenesi stellare.

Per ora questo è il massimo che il telescopio Hubble riesce a fare con le sue strumentazioni (ed è comunque un lavoro spettacolare), ma se pensiamo alle capacità del suo collega James Webb Space Telescope, allora possiamo immaginare quanto ci possiamo aspettare dalle future osservazioni.

JWST, infatti, quando osserverà oggetti simili, sarà in grado di scrutare fino agli involucri polverosi che circondano le protostelle ancora in formazione, e gli scienziati pensano che questi dati potrebbero rivoluzionare lo studio riguardo gli "sbuffi interstellari". Non ci resta che aspettare!