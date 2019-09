Il telescopio Hubble ci mostra Messier 110 in tutto il suo splendore

L'Universo è pieno di galassie. Ce ne sono di tutte le forme e dimensioni: dalle più piccole a quelle giganti. Nonostante la loro classificazione, non sono tutte uguali e ogni ammasso stellare ha la sua storia.

In questo caso ci focalizziamo su Messier 110, una galassia ellittica nana osservata recentemente dall'instancabile telescopio spaziale Hubble. È un satellite della galassia di Andromeda (la nostra "vicina di banco" spaziale), nonché un membro del Gruppo Locale (di cui fa parte anche la Via Lattea).

M110 è il secondo satellite più luminoso di Andromeda ed è distante da noi ben di 2.900.000 anni luce, con una massa stimata fra i 3.6 e 15 milioni di masse solari.

Le galassie ellittiche contengono per lo più vecchie stelle, e il "tasso di natalità" di nuovi astri è praticamente zero. Per questo motivo sono spesso considerate "morte" rispetto ai loro lontani cugini a spirale.

Tuttavia, gli astronomi hanno individuato i segni di una popolazione di giovani stelle blu al centro di Messier 110. Ciò vuol dire che nel cuore della galassia possono essere create nuove stelle. Si tratta di un caso raro e insolito, che scardina alcune credenze astronomiche.

Insomma, ancora una volta l'universo riesce a stupire i suoi addetti ai lavori.