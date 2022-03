Telescopio Hubble: oggi alle 17:00 la NASA rilascerà la notizia di una scoperta storica

Il momento tanto atteso da tutti gli appassionati è finalmente giunto: dopo che la NASA ha addirittura annunciato la data di una notizia riguardante una "grande scoperta che estenderà la nostra comprensione del cosmo", quest'oggi sapremo finalmente qual è questa "nuova emozionante osservazione" del telescopio.

Sarà un vero e proprio "bollettino mediatico" del Goddard Research Institute della NASA a comunicarci la "scoperta da record". Così come potrete immaginare, annunci simili non vengono fatti tutti i giorni dall'agenzia spaziale americana, quindi sicuramente si tratta di notizia che rimbalzerà su tutte le pagine di giornale.

"Per quasi 32 anni le scoperte rivoluzionarie di Hubble hanno riscritto i libri di testo e rimodellato la nostra comprensione dell'universo. Questo ultimo risultato non solo estende la nostra comprensione dell'universo, ma crea un'entusiasmante area di ricerca per il futuro lavoro di Hubble con il telescopio spaziale James Webb appena lanciato dalla NASA", afferma il post di annuncio della notizia.

La NASA rilascerà la notizia alle 17:00 (ora italiana) e, almeno al momento, non sappiamo dirvi nient'altro. Quello che sappiamo è che i funzionari dell'agenzia spaziale hanno delle interviste fissate con i giornalisti tra le 17:30 e le 19:00 di oggi, mentre un'altra serie di interviste avverrà dalle 12:00 alle 13:30 di domani 31 marzo, presumibilmente per parlare dell'annuncio.

Insomma, siete curiosi di sapere quello che ci dirà la NASA? Voi cosa sperate?