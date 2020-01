Il telescopio Hubble osserva una galassia con un centro molto attivo

Il sempre attivo telescopio spaziale Hubble ha osservato recentemente, grazie alla fedelissima Wide Field Camera 3, una galassia a spirale moderatamente luminosa chiamata ESO 021-G004, situata a meno di 130 milioni di anni luce di distanza, si tratta di una massa vorticosa di gas celeste, polvere e stelle.

Questa galassia ha un nucleo galattico attivo. Una galassia attiva è una galassia dove una frazione significativa dell'energia viene emessa da oggetti diversi dai normali componenti che compongono queste strutture. Questa energia, a seconda del tipo di galassia attiva, può essere emessa lungo tutto lo spettro elettromagnetico: onde radio, infrarossi, visibile, ultravioletto, raggi X e raggi gamma.

I nuclei galattici attivi sono le più luminose tra le fonti persistenti di radiazione elettromagnetica nell'Universo e lo studio della loro evoluzione può fornire importanti contributi ai modelli cosmologici che cercano di spiegare l'origine del cosmo. La radiazione, in questo caso, è generata dal materiale che cade verso l'interno nella regione centrale di ESO 021-G004 dove si trova il "famelico" buco nero supermassiccio.

Quando il materiale cade verso il buco nero, viene trascinato in orbita come parte di un disco di accrescimento; diventa surriscaldato mentre gira, emettendo la caratteristica radiazione ad alta energia fino a quando non viene divorato. Uno spettacolo talmente potente che possiamo osservarlo anche a milioni di anni luce di distanza.