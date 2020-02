Il telescopio Hubble osserva una galassia a spirale barrata

Il telescopio spaziale Hubble nel corso della sua longeva missione ha osservato diverse strutture del nostro Universo. Ancora oggi, dopo quasi trent'anni, lo strumento aiuta enormemente gli scienziati con l'osservazione - senza precedenti - del cosmo.

La galassia raffigurata in questa recente immagine scattata dal telescopio è una spirale barrata nota come NGC 7541, situata nella costellazione dei Pesci. La costellazione dei Pesci mostra una parte del cielo profondo all'esterno della Via Lattea, caratteristica che consente di poter osservare senza intralci le galassie esterne; tuttavia, sono poche le galassie luminose visibili in questa costellazione.

Tornando a NGC 7541: si tratta di una galassia a spirale barrata, dal cui bulbo centrale si dipartono due prolungamenti di stelle. In queste galassie i bracci curvi della spirale partono dalla barra, anziché dal nucleo. La barra in questione attraversa direttamente la regione centrale della struttura e si ritiene che rinvigorisca un po' la regione, stimolando l'attività e alimentando una miriade di processi che altrimenti non si sarebbero mai verificati o che in precedenza si sarebbero arrestati.

NGC 7541 sembrerebbe avere un tasso di formazione stellare più elevato del solito, alimentando la teoria secondo cui le galassie a spirale barrata siano come una sorta di "vivai" stellari, bloccando e incanalando verso l'interno il materiale e il combustibile necessari per creare e nutrire nuove stelle.