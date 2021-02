Il telescopio Hubble osserva un'incredibile galassia lontana 180 milioni di anni luce

Il leggendario e sempre attivo telescopio spaziale Hubble continua il suo lavoro di osservazione dell'Universo. Lanciato dalla Terra il 24 aprile 1990, scruta senza sosta la volta celeste per far aumentare la nostra conoscenza del cosmo e di tutti i suoi incredibili misteri, che non hanno ancora una risposta.

Un recente protagonista del suo sguardo è la galassia a spirale UGC 3885, situata a circa 180 milioni di anni luce di distanza. Viene chiamata con diversi nomi in vari cataloghi astronomici: come ad esempio LEDA 21195, 2MASX J07310706+5928539 e Z 286-24. La galassia può essere trovata nella costellazione della Lince.

"Anche se una stella luminosa in primo piano è incredibilmente brillante agli occhi di Hubble, non offusca i dettagli della galassia di fondo", hanno detto gli astronomi dietro al telescopio Hubble. "Molte giovani stelle blu sono disseminate lungo i motivi circolari delle braccia di UGC 3885, contrastate e completate da scure strisce di polvere che seguono anche la struttura a spirale", affermano gli esperti nella dichiarazione.

UGC 3885 è anche un membro del gruppo LGG 143, una piccola raccolta di galassie che include anche le galassie UGC 3943 e UGC 3897. Nell'agosto 2001, una supernova di tipo Ia è stata osservata nella galassia dagli astronomi del progetto UK Nova/Supernova Patrol. Designata SN 2001eg, l'esplosione stellare è avvenuta vicino alla regione centrale di UGC 3885.

Potrete trovare l'immagine intera della galassia come sempre in calce alla notizia.