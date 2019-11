Il telescopio Hubble osserva NGC 772, una galassia a spirale colossale

Ci sono tantissime galassie all'interno dell'Universo, alcune molto diverse tra loro ma altre molto simili. Ad esempio, l'ultima immagine condivisa dalla NASA ci mostra una struttura cosmica molto simile alla Via Lattea, NGC 722.

Come "casa nostra", infatti, si tratta di una galassia a spirale. Uno dei bracci di NGC 772 è stato distorto e interrotto da una galassia satellite (NGC 770, non visibile nell'immagine), lasciandolo allungato e asimmetrico.

Nonostante l'aspetto simile, ci sono delle differenze strutturali rispetto alla Via Lattea. NGC 772, ad esempio, è senza una barra centrale; caratteristica che si ritrova in molte galassie e che, secondo gli scienziati, aiuta a fornire materiale alle regioni che formano le stelle nei centri delle galassie.

NGC 772 vanta un diametro di 200.000 anni luce e si trova all'incredibile distanza di 116 milioni di anni luce nella costellazione dell'Ariete. L'immagine rilasciata dal team dietro il telescopio spaziale è, come sempre, osservabile in calce alla notizia.

Come per tutto, anche Hubble, sta per arrivare alla fine della sua vita. Tuttavia, nel prossimo futuro nuovi strumenti prenderanno il posto del veterano, dando il via ad una nuova era per l'astronomia e per le scoperte scientifiche. Uno di questi sarà il James Webb, che osserverà i confini più remoti del nostro Universo.