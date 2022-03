La NASA annuncia una grande scoperta Hubble che estende la nostra comprensione del cosmo

Preparatevi, perché mercoledì 30 marzo la NASA ha pronto un grande annuncio di alcune scoperte effettuate con il leggendario Hubble Space Telescope. Quello che sappiamo è che si tratta di una "nuova emozionante osservazione" dal telescopio.

Purtroppo (e per fortuna) è difficile capire di quale scoperta si stia parlando, dato che il telescopio spaziale Hubble studia davvero tantissimi campi. Quello che sappiamo, è che "il risultato non solo estende la nostra comprensione dell'universo, ma crea un'entusiasmante area di ricerca per il futuro lavoro di Hubble con il telescopio spaziale James Webb appena lanciato dalla NASA".

Hubble sta per celebrare l'anniversario del suo dispiegamento dallo Space Shuttle Discovery il 25 aprile 1990. Nonostante l'iconico telescopio abbia avuto una serie di guasti che lo hanno portato offline per un po' di tempo, gli esperti dell'agenzia spaziale americana sono riusciti a portarlo di nuovo nel "mondo dei vivi".

Giorno 1 gennaio 2022 ha raggiunto un incredibile traguardo: ha superato il miliardo di secondi di attività, una pietra miliare difficile da raggiungere. Non possiamo far altro che aspettare l'annuncio che avverrà tra pochi giorni; molte delle ultime immagini scattate da Hubble hanno a che fare con le galassie, potrebbe trattarsi di questo?

Non lo sappiamo, ma non vediamo l'ora di scoprirlo: voi invece che ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.