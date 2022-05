Il telescopio Hubble ha scattato un'immagine fenomenale di una galassia

Tutti quelli che pensavano che il telescopio Hubble fosse alla fine della sua vita devono ricredersi: recentemente lo strumento ha osservato una galassia e lo ha fatto nel miglior modo possibile. L'osservatorio è stato vicino alla dipartita ultimamente, ma sembra essere ripreso alla grande.

Nell'aprile del 2022, infatti, lo strumento orbitale ha catturato una nuova affascinante immagine di una galassia con un buco nero attivo ed enormi tentacoli di polvere oscura. Il punto di vista sullo spazio non è stato un caso unico e lo ha rifatto osservando una struttura cosmica chiamata "Piccolo Sombrero", nota anche come NGC 7814 o Caldwell 43.

Quest'ultima si trova a circa 40 milioni di anni luce dalla Terra, è larga 80.000 anni luce e ha miliardi di anni. Nell'immagine, che potrete osservare come sempre in calce alla notizia, potrete osservare un rigonfiamento centrale luminoso, un disco sottile pieno di polvere e anche un alone luminoso di gas e stelle.

Se siete dei fan delle strutture del nostro Universo saprete sicuramente che questa non è l'unica ad aver il nome di un cappello. Esiste un'altra "galassia Sombrero", ma è molto più grande e si trova a 28 milioni di anni luce di distanza. Le due galassie sono in realtà quasi della stessa dimensione, ma la "maggiore", essendo più vicino alla Terra, sembra più grande.