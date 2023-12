Il telescopio Hubble stupisce ancora, ecco cos'ha scoperto

Il telescopio spaziale Hubble ci è riuscito ancora. Dopo ben 33 anni di lavoro e migliaia di scatti, ha stupito ancora una volta gli astronomi, scattando una foto davvero incredibile.

Ha infatti catturato l'immagine di ben 4 galassie a spirale, poste all'interno della costellazione dell'Orologio. Un risultato davvero straordinario, considerando l'enormi distanze che sono presenti fra questi corpi celesti e la Terra.

Ciò che sorprende gli astronomi è che seppur le 4 galassie sembrino molto vicine tra loro, per via dell'effetto ottico di proiezione, in realtà sono separate l'una dall'altra dallo spazio vuoto. Sono così tanto distanti che le due galassie principali - che hanno il nome NGC 1356 e LEDA 95415 - distano in verità 300 milioni di anni luce.

La costellazione dell'orologio è una delle costellazioni moderne, ovvero tra quelle che sono state descritte recentemente e che sono impossibili da vedere nell'emisfero settentrionale. È famosa perché contiene molte galassie, ma probabilmente quelle fotografate qualche giorno fa da Hubble sono fra le più spettacolari.

La loro immagine a colori è stata realizzata compiendo varie esposizioni separate di ciascuna galassia, mentre per ottenere nella stessa immagine lo spettro dell'infrarosso, gli scatti sono stati sovrapposti ad altre immagini provenienti dalla Dark Energy Camera del telescopio Víctor M. Blanco, che si trova in Cile.



Questa non è la prima volta che Hubble ci sorprende con le sue immagini di galassie. Come esempio, basta pensare allo scatto diffuso nel settembre scorso, che ha permesso di osservare lo spettacolare scontro fra due galassie lontane.

Secondo i tecnici della Nasa, il telescopio spaziale Hubble potrà continuare a lavorare e ad esplorare il cosmo fino al 2028, quando la gravità della Terra e l'attività solare costringeranno gli astronomi a far compiere al telescopio un rientro atmosferico. Secondo però alcuni osservatori, gli ingegneri della Nasa sarebbero pronti a prolungare la durata della sua missione esplorativa fino al 2040, nel caso in cui i suoi panelli solari e le sue batterie dimostrino di essere ancora efficienti.