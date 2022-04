Il telescopio Hubble stupisce tutti: ecco la spettacolare foto di una galassia barrata

I fan dello spazio stanno attendendo con impazienza che il telescopio spaziale Webb venga messo in funzione, ma ci sarà ancora un po' da aspettare. Nel frattempo, per consolarci possiamo godere dell'ultima foto scattata da Hubble, che ci mostra una galassia a spirale barrata a dir poco stupefacente.

Protagonista dello scatto è la galassia NGC 5921, situata a circa circa 80 milioni di anni luce dalla Terra e, proprio come la nostra Via Lattea, è di tipo "a spirale barrata", ovvero presenta due grandi strutture simil-rettilinee che si diramano dal nucleo centrale e da cui partono successivamente i braci ricurvi.

Attualmente si ritiene che circa la metà di tutte le galassie a spirale conosciute sia di tipo barrato, e che non siano molto diverse dalla Via Lattea che ci ospita. Questo giustifica il grande interesse che gli scienziati hanno nell'osservare le galassie altrui: è l'unico modo per guardare indirettamente la Via Lattea per intero e poter immaginare modelli evolutivi accurati.

L'immagine è stata scattata come parte di uno studio congiunto tra il telescopio spaziale Hubble e l'osservatorio terrestre Gemini, un complesso di osservazione astronomica composto da due grandi telescopi dal diametro di 8 metri circa, situati nelle Hawaii e in Cile.

Unendo le forze di Gemini e di Hubble è stato possibile approfondire la correlazione che c'è tra grandi galassie e buchi neri supermassicci, ma non solo: grazie ai dati del telescopio spaziale è possibile mantenere calibrati gli osservatori Gemini, così come i molti altri presenti sulla Terra.

Lo strumento adoperato per acquisire la fantastica foto che vedete poco qui sotto (o se volete, ecco lo scatto alla massima risoluzione), è la Wide Field Camera 3 di Hubble, capace di osservare i corpi celesti in lunghezze d'onda che vanno dal vicino infrarosso fino al ultravioletto.

Insomma, nonostante la veneranda età Hubble continua a dimostrarsi uno degli strumenti scientifici più straordinari mai costruiti, e se pensiamo a quanto più potente sarà il collega James Webb Telescope allora possiamo già dedurre che ci sarà da divertirsi appena entrerà in funzione, si spera già quest'estate.