Il telescopio Hubble supera di nuovo se stesso: ecco la sua ultima, spettacolare immagine

Il telescopio Hubble ci ha abituato a sensazionali foto del cosmo, tutto grazie al suo lavoro instancabile e ai suoi strumenti di acquisizione che da oltre 32 anni lavorano sempre in maniera eccellente. Quella di cui parliamo oggi è una delle sue ultimissime immagini, che riprende la galassia M99

Lo scatto di oggi potete - come anticipato poc'anzi - riprende in tutta la sua magnificenza la galassia a spirale M99, situata a circa 42 milioni di anni luce dalla Terra. Gli scienziati identificano M99 come una "Galassia a Spirale Grand Design", ovvero una numerosa famiglia di galassie che hanno i bracci esterni molto definiti e marcati.

Secondo i più recenti calcoli, le Grand Design costituiscono attualmente il 10% di tutte le galassie a spirale dell'Universo, in accordo con quanto dichiarato dalla NASA e dall'ESA. Per poterla osservare in tutta la sua bellezza (la foto che trovate in calce alla news parla da sé), il telescopio spaziale Hubble ha dovuto impiegare due osservazioni differenti, ciascuna servita a diversi scopi astronomici.

La prima serie di osservazioni è stata eseguita perché gli scienziati erano a caccia di discrepanze tra le varie esplosioni cosmiche, per comprenderne meglio i punti comuni e le differenze. Con esplosioni cosmiche si intendono le classiche nove e supernove.

La seconda serie di osservazioni, invece, era incentrata su un progetto più ampio (di cui Hubble fa parte) che cerca di stabilire una connessione concreta tra la formazione di giovani stelle e dal gas di cui sono composti le loro zone limitrofe.

Fondendo questi due studi, è stato possibile ricavare quella ad oggi è una delle foto più spettacolari che Hubble abbia mai acquisito da una singola galassia. Ovviamente i lavori d'eccellenza del telescopio sono tantissimo, e la carriera del telescopio con gli occhiali è costellata da grandissimi successi.

Non a caso, quando entrò in operatività nel lontano 1990, l'esplorazione spaziale venne completamente rivoluzionata, mostrando cose che noi umani "non potevamo neanche immaginare". Ora che il collega (molto più potente) James Webb Space Telescope è pronto ad entrare in azione, è lecito aspettarsi un balzo evolutivo ancor più netto.

Se ne volete una prova, ecco l'ultima foto test del telescopio Webb che ha sconvolto gli scienziati.