Il Telescopio Hubble è superato? La sua più recente e incredibile immagine sconvolge tutti

Il telescopio spaziale Hubble è ancora in orbita per servire gli scopi scientifici degli studiosi di tutto il mondo e, nonostante la sua veneranda età, dimostra di essere ancora un gioiello della tecnologia, capace di competere ampiamente con il collega di nuova generazione James Webb Space Telescope.

Protagonista del recentissimo scatto di Hubble che vi proponiamo oggi è l'ammasso globulare NGC 6638, situata nella costellazione del Sagittario. Quello che salta subito all'occhio, senza troppi giri di parole, è la quantità sorprendente e vastissima di stelle luminose che tappezza l'intero frame.

Persino gli scienziati hanno avuto difficoltà a contare i puntini luminosi nel riquadro, ma come riferito sul sito della NASA si tratta di un'immagine che racchiude decina di migliaia di stelle ai bordi, e oltre un milione di stelle nella zona condensata centrale. I dati sono stati acquisiti dagli immancabili strumenti astronomici di Hubble quali la Wide Field Camera 3 e l'Advanced Camera for Surverys.

Gli ammassi globulari si trovano in quasi tutte le galassie. Sono il tipo più grande e massiccio di ammassi stellari e tendono ad essere molto vecchi e piuttosto densi. Dal telescopio Hubble abbiamo appreso che la distanza tipica tra le stelle in un ammasso globulare è di circa un anno luce. Ma nel nucleo centrale di un ammasso, dove la densità è più alta, si può arrivare a distanze molto più brevi, anche a un terzo di anno luce fra una stella e l'altra. Per fare un esempio: Proxima Centauri (la stella più vicina al Sole) sarebbe 13 volte più vicina di quanto non sia attualmente!

È proprio grazie alle osservazioni pluridecennali di Hubble che siamo in grado di dire di più sul conto degli ammassi globulari, e su moltissime altre cose che riguardano il nostro universo. Possiamo quindi affermare senza ombra di dubbio che il telescopio Hubble è tutt'altro che obsoleto e inutile, anche se sempre più spesso inizia a mostrare severi acciacchi.

Se volete apprezzare l'immagine in massima risoluzione potete trovarla anche a questo link diretto per l'alta qualità.