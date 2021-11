Il Telescopio Hubble sta tornando pian piano alla normalità: riattivato un altro strumento

Tra il 23 e il 25 ottobre il telescopio spaziale Hubble ha subìto una serie di errori di sincronizzazione che lo hanno costretto ad entrare in "modalità provvisoria". Da allora diversi strumenti son stati disattivati, ma domenica scora gli scienziati sono riusciti a riattivarne uno dei più importanti.

La NASA sta lavorando alacremente per tentare di riportare il Telescopio Hubble al 100% delle sue funzioni. Molte parti dello strumento ormai funzionano in maniera nominale, ma alcuni strumenti sono stati disattivati per precauzione e ancora c'è bisogno di diverse analisi prima di riaccenderli.

Di recente il team di scienziati e ingegneri a lavoro è riuscito a recuperare in totale sicurezza le funzionalità della Wide Field Camera 3 (WFC-3), uno degli "occhi" più importanti e avanzati di Hubble nonché autore di spettacolari foto cosmiche.

La scorsa settimana è stata messa di nuovo in operatività l'"Advanced Camera for Surveys" (ACS) e il processo di "riabilitazione" di Hubble (se così vogliamo chiamarlo) sembra stia procedendo bene. Questi errori però si presentano sempre con più frequenza, e la NASA sta cercando di organizzare una soluzione definitiva, o almeno che possa durare fin a quando non si deciderà di mandare Hubble in pensione.

La soluzione più pratica sarebbe quella di modificare in maniera cospicua il software del Telescopio, in modo tale che gli errori di sincronizzazione (i quali bloccano le attività dello strumento anche quando si tratta di avvisi di minore entità) avvengano solo nei casi di estrema necessità. Non è ancora chiaro se questa opzione verrà effettivamente portata avanti in futuro: adesso gli scienziati si stanno concentrando nel riportare Hubble alle normali funzionalità.

Nel frattempo, il team impiegherà diverse settimane per completare i test e riattivare gli strumenti dell'osservatorio spaziale ma fortunatamente, da quando Hubble è stato messo sotto severa osservazione (dal 1 novembre), i messaggi di errore di sincronizzazione non si sono ripresentati.