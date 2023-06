Il telescopio James ha un nuovo amico! Perché la NASA lo ha lanciato?

Attualmente il James Webb si trova molto lontano dalla Terra a studiare il nostro Universo tutto solo soletto. Anche i telescopi soffrono la solitudine, e dopo un anno e mezzo dall'inizio della sua missione la NASA ha deciso di dare al Webb un piccolo "aiutante", ovvero un Cubesat.

La missione spaziale da 8,5 milioni di dollari, chiamata "Monitoring Activity from Nearby sTars with uv Imaging and Spectroscopy" (MANTIS), sarà progettata e costruita dai ricercatori dell'Università del Colorado Boulder.

Il piccolo veicolo spaziale effettuerà osservazioni del cielo notturno nell'intera gamma di luce ultravioletta, inclusa la luce UV estrema (EUV). In poche parole il cubesat aiuterà il James Webb ad integrare alcune osservazioni.

"Abbiamo proposto MANTIS come una sorta di aiutante ultravioletto che seguirà JWST e guarderà ovunque stia guardando, mostrando gli ambienti stellari in cui vivono questi pianeti", ha affermato Kevin France, professore associato presso l'Università del Colorado Boulder e scienziato del team MANTIS, nella dichiarazione.

Spesso i pianeti potrebbero essere colpiti da enormi quantità di EUV dalle radiazioni della loro stella ospite, ma misurare questi eventi è molto difficile. Come avrete intuito, MANTIS entra in gioco proprio per questo motivo.

"Per molte stelle, questa sarà la prima volta che vedremo come appaiono nell'ultravioletto estremo", ha dichiarato infine David Wilson, che guida il team scientifico della missione presso l'Università del Colorado.