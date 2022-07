Il telescopio James Webb potrebbe aver appena osservato la galassia più lontana

Il telescopio spaziale James Webb continua a far parlare di sé, e lo farà per molto tempo ancora! Recentemente, infatti, sulla rivista The Astrophysical Journal Letters sono state effettuate le osservazioni di quella che potrebbe essere la galassia più lontana: GLASS-z13, la cui luce proviene da poco più di 300 milioni di anni dopo il Big Bang.

Ciò significa che la galassia è ora a 33 miliardi di anni luce dalla Terra perché, dalla nascita dell'Universo, quest'ultimo si è espanso. Questa galassia lontana è stata scoperta insieme a un'altra struttura molto lontana, GLASS-z11 (che sembra essere a disco), la cui luce proviene da 420 milioni di anni dopo il Big Bang.

C'è da dire una cosa: il team del telescopio suggerito che, nonostante siano incredibili, questi risultati dovranno essere controllati dagli scienziati. Il motivo è semplice: poiché James Webb è un osservatorio nuovo di zecca, potrebbero esserci incertezze che non sono state risolte. Fortunatamente a bilanciare le insicurezze del JWST c'è il James Webb stesso, che è attrezzato per testare la distanza di questi oggetti.

Se queste galassie fossero confermate a tali distanze, suggerirebbero l'esistenza di molte altre strutture - ancora più antiche - in attesa di essere individuate dal telescopio spaziale e che spingerà la frontiera cosmica dell'astronomia infrarossa a poche centinaia di milioni di anni dello scoppio che ha dato il via all'Universo.