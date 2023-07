Il telescopio James Webb ha trovato il buco nero supermassiccio più antico di tutti

Gli scienziati hanno scoperto il buco nero supermassiccio più antico mai osservato fino ad ora. Questo gigante cosmico, con una massa circa nove milioni di volte quella del nostro Sole, si trova a una distanza di almeno 13,2 miliardi di anni luce dalla Terra, in una galassia che esisteva appena 570 milioni di anni dopo il Big Bang.

La scoperta è stata possibile grazie al telescopio spaziale James Webb (JWST), un gioiello della tecnologia che sta rivoluzionando la nostra comprensione dell'universo. Questo buco nero non è solo un gigante in termini di dimensioni, ma è anche in crescita, inghiottendo polvere cosmica e materia nel suo vicinato.

Il rilevamento è particolarmente interessante perché ci mostra che questi oggetti erano presenti anche nei primi momenti della storia dell'universo, un'epoca chiamata "Alba Cosmica", quando le prime stelle e galassie iniziarono a brillare nel buio. "Il buco nero che abbiamo scoperto è il più distante e il più antico mai trovato", ha dichiarato Rebecca Larson, un'astrofisica dell'Università del Texas a Austin e autrice principale della ricerca pubblicata in The Astrophysical Journal Letters.

Larson e il suo team stavano esaminando la luce prodotta dalle formazioni stellari durante l'Alba Cosmica, ma hanno notato CEERS 1019, il mostro cosmico protagonista della notizia, che presentava alcuni dati interessanti: luce proveniente da stelle che stavano nascendo all'interno della giovane galassia, insieme a segni di gas in movimento rapido e vorticoso, segnali inequivocabili dell'esistenza di un buco nero in crescita.

La scoperta è interessante, ma gli scienziati sono sicuri che in futuro troveremo altri mostri simili ancora più vecchi.