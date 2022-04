Il nome del telescopio James Webb potrebbe cambiare: ecco lo spinoso motivo

James Webb non è solo il telescopio della NASA, ma è stato anche l'amministratore dell'agenzia spaziale dal 1961 al 1968. Le voci sul suo conto sono contrastanti, e in particolare sono state riportate più volte affermazioni dell'ex-amministratore che si è dimostrato favorevole alla discriminazione di dipendenti del mondo LGBTQ+.

A causa di questa polemica molti avevano chiesto di cambiare il nome dello strumento, anche se la NASA si è più volte rifiutata. Tuttavia, durante una riunione di fine marzo del Comitato consultivo di astrofisica dell'agenzia, i funzionari hanno affermato che è ancora in corso un'indagine sul conto di Webb, lasciando aperta la possibilità di un cambio di nome.

Rinominare il telescopio sarebbe "una cosa semplice ma di grande impatto che la NASA può fare, sia per gli astronomi che per il pubblico in generale", ha dichiarato a Scientific American l'astronoma del Carnegie Institution for Science Johanna Teske. "Perché non dovrebbero cogliere l'occasione per farlo e soddisfare uno dei loro valori fondamentali?".

Stanno uscendo fuori diversi resoconti e documenti sul comportamento passato di Webb. Molti dipendenti gay sono stati licenziati durante il mandato dell'amministratore della NASA presso il Dipartimento di Stato, e anche i documenti del tribunale che sono emersi durante le indagini hanno scoperto che era "consuetudine" licenziare dipendenti omosessuali all'agenzia spaziale americana.

Il fatto che la NASA fosse a conoscenza di questi documenti e continuasse a ignorare la questione ha irritato molti esponenti della comunità spaziale. Alcuni scienziati affermano che c'è anche bisogno di contestualizzare l'epoca in cui viveva Webb, fatta di pregiudizi e credenze diffuse all'epoca totalmente errate, mentre per molti un tale comportamento non merita di essere ricordato sul telescopio che aumenterà la nostra comprensione del cosmo.