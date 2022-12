Il telescopio James Webb individua una luce 'spettrale' tra le galassie

Il telescopio spaziale James Webb ha recentemente osservato quella che in gergo è chiamata "luce intracluster" (ICL), ovvero l'emissione molto debole prodotta dalle stelle delle loro galassie mentre interagiscono all'interno di un ammasso.

"In questo studio mostriamo il grande potenziale di JWST per l'osservazione di un oggetto così debole", ha dichiarato Mireia Montes, prima autrice dell'articolo, in una dichiarazione dell'Instituto de Astrofísica de Canarias. "Questo ci permetterà di studiare gli ammassi di galassie che sono molto più lontani e in modo molto più dettagliato."

L'osservazione di questa luce, infatti, ha grandi implicazioni non solo per comprendere l'evoluzione delle galassie e degli ammassi di galassie, ma anche per un mistero cruciale per la nostra intera comprensione del cosmo. Nonostante la potenza di Webb, la scoperta non deriva solo dalle osservazioni dirette, ma piuttosto dallo studio approfondito.

Questa luce è ancora estremamente debole e le galassie nell'ammasso sono estremamente luminose. "Analizzando questa luce diffusa, scopriamo che le parti interne dell'ammasso sono formate dalla fusione di galassie massicce, mentre le parti esterne sono dovute all'accrescimento di galassie simili alla nostra Via Lattea", continua Montes.

Un ruolo importante è dato anche dalla materia oscura (presente anche all'interno della stanza in cui ti trovi) che interagisce solo gravitazionalmente. In un ammasso di galassie, con centinaia se non migliaia di galassie, questa misteriosa materia si diffonde attraverso e intorno... e questa "luce spettrale" è proprio un modo per rintracciarla!