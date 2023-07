Il telescopio James Webb ha individuato i filamenti più antichi della Rete Cosmica

La capacità di guardare lontano nell'Universo - e quindi sempre più indietro nel tempo - è uno dei punti di forza del telescopio spaziale James Webb. Attraverso il suo utilizzo, gli astronomi della NASA sono riusciti a trovare un filamento composto da galassie esistenti solo 830 milioni di anni dopo il Big Bang.

Ma di cosa si tratta esattamente? Per cominciare, le galassie non sono sparse per l'Universo in maniera casuale; bensì possono raggrupparsi in ammassi, ma anche in grandi strutture interconnesse chiamate filamenti, che vanno a costituire una vera e propria "Rete Cosmica".

"Ero stupefatto da quanto questo filamento fosse lungo e stretto," ha affermato Xiaohui Fan, membro del team di ricerca. "Questo è una delle strutture filamentose più antiche che abbiamo mai trovato, collegata ad un quasar distante," ha poi aggiunto Feige Wang, a capo del progetto.

Lo scopo principale del progetto infatti era quello di cercare i quasar più antichi dell'Universo, per poter scoprire di più sull'ambiente cosmico che ospitava i primi buchi neri. Finora, il team ha osservato 8 quasar presenti nel primo miliardo di anni dal Big Bang, ma in futuro sperano di riuscirne a studiare un totale di 25.

Grazie a questa importante ricerca gli astronomi hanno già compiuto diverse scoperte, in particolare sui buchi neri supermassivi che sarebbero dovuti esistere in tempi così remoti.

"Queste osservazioni senza precedenti forniscono indizi rilevanti per la formazione dei buchi neri. Abbiamo imparato che quest'ultimi si trovavano in enormi galassie giovani che provvedevano al rifornimento di materia per il loro accrescimento," ha spiegato la scienziata Jinyi Yang.

Il JWST ha potuto anche dimostrare il ruolo giocato dai buchi neri supermassivi nel regolare la formazione di stelle nelle galassie; questo perché nonostante un buco nero possa accumulare la materia, è anche in grado di eiettare grandi flussi di materiale. La potenza di questi flussi è quasi inimmaginabile, e sono così vasti da influenzare la formazione stellare su scala galattica.

Per finire, vi rimandiamo alla spettacolare immagine catturata dal telescopio Webb, che mostra questo antico gruppo di galassie.