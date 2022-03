Il telescopio James Webb ci mostra l'incredibile anteprima della foto di una stella

Tutti gli appassionati stanno aspettando nuove info da parte del telescopio spaziale James Webb, che sta continuando il suo processo di allineamento degli specchi. Sono passati solo tre mesi da quando si trova nello spazio, ma lo strumento sta già mostrando i risultati del suo duro lavoro.

"Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma siamo sempre più soddisfatti dei risultati che stiamo osservando", ha affermato nella dichiarazione Lee Feinberg, responsabile degli elementi del telescopio ottico di Webb presso il Goddard Space Flight Center della NASA. "Anni di pianificazione e test stanno dando i suoi frutti e il team non potrebbe essere più entusiasta". Nel frattempo, ecco una foto scattata dall'osservatorio.

La nuova "anteprima" dell'immagine di Webb è stata rilasciata recentemente dagli addetti ai lavori e mostra la stella HD 84406 (e la troverete in calce alla notizia). Potrebbe non dirvi nulla, ma la fotografia mostra quanto sarà nitido l'occhio del telescopio una volta che avrà raggiunto la sua forma finale. Attualmente, infatti, il telescopio spaziale è in fasi "allineamento", ovvero i 18 segmenti di berillio e gli specchi rivestiti in oro vengono accuratamente allineati l'uno con l'altro.

Attualmente l'osservatorio ha completato la fasi "due" e "tre" di un processo in sette fasi che mira ad allineare completamente gli specchi del telescopio e far funzionare tutti i 18 segmenti come un'unica unità. Ogni volta che lo strumento completerà una nuova fase, le immagini che produrrà diventeranno sempre più chiare e nitide, mostrandoci qualcosa di mai visto prima.

Noi non vediamo l'ora, e voi invece? A proposito, Webb riuscirà a scoprire civiltà aliene che inquinano.