Telescopio James Webb osserva dettagli spettacolari delle galassie più distanti di tutte

Che il telescopio James Webb sia un gioiellino in grado di migliorare il nostro punto di vista sul cosmo questo non lo mette in dubbio nessuno, ma recentemente lo strumento ha osservato le quattro galassie più distanti, una delle quali si è formata appena 320 milioni di anni dopo il Big Bang.

La luce di queste strutture cosmiche, mentre arrivava verso la Terra, è stata allungata dall'espansione dell'Universo e spostata nella regione infrarossa dello spettro luminoso. Così per osservarla ci ha pensato lo strumento NIRCam del telescopio Webb che ha una capacità senza precedenti di rilevare questa luce infrarossa.

Così sulla rivista Nature Astronomy gli astronomi hanno affermato di aver "rilevato senza ambiguità" le quattro galassie più distanti mai osservate risalenti a un periodo compreso tra 300 e 500 milioni di anni dopo il Big Bang, più di 13 miliardi di anni fa. Quella più lontana tra le quattro osservata è chiamata JADES-GS-z13-0 e si è formata 320 milioni di anni dopo il "Grande Scoppio".

Tutte e quattro sono "di massa molto bassa" con un peso di circa cento milioni di masse solari. La Via Lattea, in confronto, pesa 1,5 trilioni di masse solari secondo alcune stime. Quello che hanno rilevato sembra essere coerente con il modello standard della cosmologia, nonostante la scoperta (avvenuta qualche tempo fa) di sei galassie massicce da 500 a 700 milioni di anni dopo il Big Bang.

Nel frattempo, questo è un grande passo avanti per la cosmologia verso la conoscenza del nostro Universo.