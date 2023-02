Il telescopio James Webb osserva per la prima volta il misterioso Ammasso di Pandora

Chiamato ufficialmente Abell 2744, si tratta di un gigantesco superammasso di galassie, formato a sua volta da almeno quattro ammassi galattici più piccoli. Il James Webb Space Telescope - grazie ai suoi strumenti agli infrarossi - ha ottenuto una serie di immagini incredibili, rivelando dettagli mai visti prima.

Noto anche come "Ammasso di Pandora" per via dei numerosi strani fenomeni che avvengono al suo interno, questo gigantesco agglomerato di galassie continua a catturare l'interesse degli astronomi.

Combinando la visione a infrarossi del JWST con l'effetto di lente gravitazionale causato dagli ammassi più piccoli, gli scienziati hanno creato una nuova immagine "Deep Field", che mostra tutta la vastità dello spazio profondo.

Ovviamente non si tratta di una singola foto scattata dal telescopio, ma di quattro diverse immagini messe insieme per creare una panoramica che presenta ben 50.000 sorgenti di luce infrarossa.

In questa fantastica immagine composita possiamo vedere 3 diversi ammassi galattici convergere in un unico enorme superammasso, in un processo che ha impiegato circa 350 milioni di anni.

Prima d'ora, solo una zona ristretta - ovvero il nucleo centrale del superammasso - era stata osservata e studiata dal telescopio Hubble. I potenti strumenti di James Webb, in particolare la Near Infrared Camera (NIRCam), ci permettono di osservare questa regione dello spazio oltre lo spettro visibile della luce e di studiarla nel dettaglio come mai prima d'ora.

Le nuove osservazioni sono ora in corso di analisi e quando i primi dati emergeranno in estate, sapremo di più sulle reale distanze all'interno dell'Ammasso di Pandora, sulla sua composizione e forse anche sulla formazione delle prime galassie.

Questa nuova immagine del campo profondo di Webb dimostra ancora una volta le incredibili potenzialità del telescopio, che di recente ha persino catturato una zona dello spazio primordiale, denso di galassie antichissime.