Il telescopio James Webb osserva uno spettacolare anello di Einstein

Il telescopio spaziale James Webb ha l'obiettivo di rivoluzionare tutto quello che sappiamo sul nostro Universo. Si tratta senza alcun dubbio di una grande missione e, visto quello che ha fatto nel poco tempo da quando si trova nello spazio, i presupposti sembrano esserci praticamente tutti!

Dopo aver rilevato l'anidride carbonica su questo pianeta infernale, lo strumento della NASA ha catturato un anello di Einstein quasi perfetto la cui luce di una galassia - soprannominata col difficile nome di SPT-S J041839-4751.8 - ha viaggiato la bellezza di circa 12 miliardi di anni luce per raggiungerci.

Non saremmo affatto in grado di vedere questa galassia se non fosse stato per l'anello di Einstein, secondo l'utente che ha condiviso l'immagine su Reddit. Questo processo, che potrete osservare al meglio in calce alla notizia, è noto come lente gravitazionale ed è un effetto previsto proprio dal genio da cui prende il nome.

Gli appassionati sapranno che questa non è nemmeno la prima volta che Webb cattura l'anello di Einstein di SPT-S J041839-4751.8. Tuttavia adesso ci sono delle novità succose: la Near Infrared Camera (NIRCam) del telescopio spaziale ha catturato la stessa regione ad agosto, ma l'utente Reddit - chiamato Spaceguy44 - l'ha colorata e condivisa sul forum.