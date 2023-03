Il telescopio James Webb così preciso che ha individuato una tempesta su un altro mondo

Il telescopio James Webb è uno strumento davvero grandioso che aiuterà la scienza a compiere numerosi passi avanti nella scoperta di fenomeni e risposte. Per la prima volta in assoluto, infatti, è stata osservata una tempesta di polvere al di fuori del nostro Sistema Solare.

La tempesta ha avuto luogo sull'esopianeta VHS 1256 b, un pianeta "nana bruna" situato a circa 40 anni luce dalla Terra. "Ti è mai capitata la fastidiosa sensazione di un vento pieno di sabbia calda?" scherza il comunicato stampa dove è stata pubblicata la notizia. "È un'esperienza rilassante rispetto alle condizioni instabili scoperte in alto nell'atmosfera del pianeta VHS 1256 b."

Il telescopio spaziale James Webb non ha solo osservato il fenomeno in azione, ma è stato anche di determinare di cosa è fatta la sua atmosfera: piccoli granelli di particelle di silicato. "Il team prevede che i silicati che turbinano in queste nuvole periodicamente diventino troppo pesanti e piovano nelle profondità dell'atmosfera del pianeta", si legge nel comunicato.

Le osservazioni di Webb mostrano anche chiare firme di acqua, metano e monossido di carbonio e forniscono prove per l'anidride carbonica. Non si tratta di una scoperta "unica" poiché altri telescopi terrestri sono stati in grado di raccogliere in modo frammentario tutte le informazioni che Webb ha raccolto su VHS 1256 b, ma questa è la prima volta che un telescopio ottiene così tanti dati contemporaneamente.

Non stupisce che il JWST stia stracciando tutti i record.