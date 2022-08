Il telescopio James Webb rileva anidride carbonica su questo pianeta infernale

Il telescopio James Webb continua a far parlare di sé grazie a importanti scoperte che non fanno altro che annoverarlo come uno dei migliori strumenti - se non il migliore - attualmente nello spazio. Proprio recentemente, infatti, l'osservatorio ha effettuato il primo "rilevamento chiaro" di anidride carbonica nell'atmosfera di un pianeta.

Il gas è stato scoperto nell'atmosfera di WASP-39 b, un gigante gassoso caldo che brucia a una temperatura di quasi 900 °C. È molto improbabile, quindi, che la vita possa esistere sulla sua superfice, ma la scoperta di Webb segna l'inizio di qualcosa di molto più ampio. Questa è una rivelazione potenzialmente significativa capace di darci una visione inestimabile dell'evoluzione degli esopianeti; proprio recentemente, pensate, è stato scoperto un mondo acquatico simile a Gaia.

L'esopianeta ha un diametro circa 1,3 volte maggiore di Giove e orbita attorno alla sua stella ogni quattro giorni terrestri, a circa 700 anni luce di distanza. Gli esperti sono già in grado di confermare la presenza di gas come vapore acqueo e sodio nelle atmosfere di altri pianeti o nelle lune del nostro sistema solare, ma gli strumenti di Webb consentono agli astronomi di avere un nuovo possibile strumento per conoscere al meglio i corpi celesti dell'Universo.

"Non appena i dati sono apparsi sul mio schermo, l'enorme funzione di anidride carbonica mi ha catturato", ha dichiarato Zafar Rustamkulov, studente laureato alla Johns Hopkins University e scienziato del James Webb. "Rilevare un segnale così chiaro di anidride carbonica su WASP-39 b fa ben sperare per il rilevamento di atmosfere su pianeti più piccoli di dimensioni terrestri", afferma infine Natalie Batalha, capo del team e ricercatrice presso l'Università della California a Santa Cruz.